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ПОЛИТИКА

В ОПЗЖ назвали санкции против Медведчука "репрессиями и уничтожением украинской демократии"

После санкций против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко в партии пообещали, что доведут до конца импичмент президента Владимира Зеленского, назвав его "вопросом жизни и смерти украинской демократии".

В ОПЗЖ считают, что санкции способ свести счеты с "лидерами оппозиции"
В ОПЗЖ считают, что санкции – способ свести счеты с "лидерами оппозиции"
Фото: depositphotos.com

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает решение СНБО о санкциях против главы своего политсовета Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и нардепа Тараса Козака "репрессиями, нарушением Конституции и уничтожением украинской демократии". Заявление по этому поводу опубликовано на официальном сайте политсилы.

Партия оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Медведчука, Козака и членов их семей как "спланированный акт политических репрессий".

"Это желание диктаторского режима [президента Украины Владимира] Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", – сказано в заявлении.

В партии власть называют "политическими банкротами" и обвиняют в массовом нарушении конституционных прав украинских граждан и превращении государственных органов в "машину для репрессий". 

"Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", – заявили в ОПЗЖ.

Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании 19 февраля поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" и решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. 

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком.

Ранее, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и официально принадлежащих ему телеканалов

После этого в парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. 

Согласно закону, чтобы инициировать процедуру отстранения главы государства, не меньше 226 депутатов должны внести на рассмотрение парламента письменное представление, в котором должны быть указаны основания для создания специальной временной следственной комиссии. В законе также говорится, что Верховная Рада в случае, если по каким-то причинам импичмент объявить не удалось, обязательно должна извиниться перед президентом в письменном виде.

Теги: Виктор Медведчук, санкции, СНБО, импичмент, Тарас Козак, Оксана Марченко, ОПЗЖ
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