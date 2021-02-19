Яценюк заявил, что в 2016 году на заседании Кабмина хотел принять решение "против Медведчука", но ему сорвали кворум

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что в апреле 2016 года созвал заседание Кабмина, чтобы ввести запрет на импорт нефтепродуктов из России. Так он хотел исключить возможность транспортировать нефтепродукты по нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление", который "имеет отношение" к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

19 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал, что нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" в 2015 году по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение "персонально к Виктору Медведчуку".

"Правительство не имеет возможности надавить на суд. И поэтому я принял следующее решение: я созвал заседание правительства, один из вопросов повестки дня – введение санкций. А точнее – запрет на импорт нефтепродуктов из РФ. Цель была в том, чтобы не дать возможности транспортировать эти нефтепродукты в том числе по нефтепродуктопроводу, который имеет отношение к Медведчуку. Появляется поручение премьер-министра (он показал документ. – "ГОРДОН"), датированное 7 апреля 2016 года, я созываю заседание Кабмина на 8 апреля. Но оно не состоялось. Впервые в истории моего премьерства мне сорвали кворум", – сказал Яценюк.

Экс-премьер заявил, что это "фактически стало последней каплей" в принятии им решения о подаче заявления об отставке.

"Члены Кабмина от "Народного фронта" пришли на заседание, а некоторые остальные не явились. Практически это было решение против Медведчука", – подчеркнул он.

Ведущий отметил, что тогда в составе коалиции были "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко. Яценюк в ответ отказался "уходить в политические оценки того, кто пришел, кто не пришел".

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Видео: Shuster online / YouTube

Совет нацбезопасности и обороны Украины на заседании 19 февраля поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" и решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчука) и трех украинцев – самого Медвечука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.