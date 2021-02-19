Голосование по решению о санкциях против Медведчука было почти единогласным – секретарь СНБО

За решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, проголосовали все члены СНБО, но один – "с небольшим замечанием", рассказал секретарь совета Алексей Данилов.

Данилов не сказал, кто из членов СНБО высказал замечание Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Голосование за решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, было практически единогласным. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслируется на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

"Могу сказать, что голосование было почти единогласным. Один человек единственный проголосовал с небольшим замечанием. Это была ситуация, связанная с тем, что нудно вносить в закон о санкциях дополнительные, скажем так, аргументы", – сообщил Данилов.

Он не сказал, о ком из членов СНБО идет речь.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медвечука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Козак приобрел ZIK летом 2019-го. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.