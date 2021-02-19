ЕС может впервые применить "закон Магнитского" против Росии из-за преследования Навального – СМИ

Представители Евросоюза 17 февраля обсудили подготовку новых санкций против России в связи с арестом российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Politico.

Навальный вернулся в Россию 17 января и сразу был задержан Фото: EPA

В Европейском союзе рассматривают возможность введения новых санкций, которые затронут российских чиновников. Об этом 18 февраля сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС.

По информации издания, впервые против РФ Евросоюз может применить "закон Магнитского" из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Такая вероятность обсуждалась представителями ЕС 17 февраля.

22 февраля министры иностранных дел ЕС согласуют пакет санкций против российских чиновников, причастных к аресту Навального. Им запретят въезд в Евросоюз и заморозят их активы, сообщает EU Observer.

Дипломатическая служба ЕС хочет ускорить процесс, чтобы санкционный режим вступил в действие в ближайшие недели, отметило издание.

В декабре 2016 года Конгресс США принял "Глобальный закон Магнитского", в том же месяце его подписал тогдашний президент США Барак Обама. Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и замораживание активов.

Законы в честь Магнитского приняты также в Канаде, Великобритании и ряде государств ЕС.

Совет Европейского союза 7 декабря 2020 года одобрил санкционный механизм за нарушение прав человека.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального.

Как объяснила "РИА Новости" адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

В Кремле заявили, что считают "неправомерным решением" требование ЕСПЧ освободить Навального.