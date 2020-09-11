Американские сенаторы призвали расширить санкционный "список Магнитского"

Члены Сената США Роберт Менендес и Бен Кардин напомнили министерству финансов, что в этом году управление по контролю за иностранными активами ввело санкции в отношении десятков лиц, связанных с Ираном, Китаем и Венесуэлой, но только 17 из них были связаны с Россией. По мнению сенаторов, в России есть много лиц, к которым применимы положения "закона Магнитского".

Американские сенаторы Роберт Менендес и Бен Кардин призвали министерство финансов США расширить санкции в соответствии с "актом Магнитского" в отношении граждан России. Об этом говорится в письме, обнародованном на сайте комитета по иностранным делам Сената.

"С момента принятия в 2012 году закона Магнитского мы ожидали, что управление по контролю за иностранными активами будет ежегодно объявлять о пополнении списка к концу каждого календарного года. Однако уже 9 сентября, и у нас все еще нет новых ограничительных мер от администрации за 2019 год. В этой связи мы настоятельно призываем немедленно опубликовать надежный и заслуживающий доверия список", – говорится в письме сенаторов.

Они напомнили, что "акт Магнитского" является одним из самых эффективных механизмов, которые есть у США для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России.

Сенаторы отметили, что в этом году управление по контролю за иностранными активами ввело санкции в отношении десятков лиц, связанных с Ираном, Китаем и Венесуэлой, но только 17 из них были связаны с Россией. Менендес и Кардин добавили, что в России есть много лиц, к которым применимы положения "закона Магнитского".

В декабре 2012 года в США был принят так называемый закон Магнитского, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. Первоначально в список вошло 18 человек, в основном – сотрудники правоохранительных органов, которые, по версии составителей списка, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении юриста консалтинговой компании Firestone Duncan и аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. "Список Магнитского" несколько раз расширялся.

Магнитский умер в следственном изоляторе в Москве в 2009 году в возрасте 37 лет якобы от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние здоровья юриста, чтобы заставить его замолчать о крупномасштабном хищении средств из российского бюджета.

В декабре 2016 года Конгресс США принял "Глобальный закон Магнитского", в том же месяце его подписал тогдашний президент США Барак Обама. Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и замораживание активов.

Законы в честь Магнитского приняты также в Канаде, Великобритании и ряде государств ЕС.