Кремль собирается ответить на британские санкции по "закону Магнитского"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недружественным шагом введение Великобританией новых санкций против России в связи с нарушением прав человека.

Россия намерена предпринять ответные действия на введение Великобританией нового пакета санкций против России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он, в частности, выразил сожаление, что Лондон пошел на "недружественные шаги", и пообещал, что Россия, основываясь на принципе взаимности, намерена принять "ответные решения в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации".

Песков не конкретизировал, о каких ответных шагах идет речь.

О введении санкций в рамках "закона Магнитского" министерство иностранных дел Великобритании сообщило 6 июля. В список из 47 человек вошли 25 граждан России, которых Соединенное Королевство считает причастными к смерти адвоката, сотрудника компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, а также другие чиновники, причастные, по мнению Лондона, к нарушениям прав человека. В частности, под британские санкции попали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, замминистра внутренних дел Алексей Аничин и другие.

Кроме того, в перечень включены граждане Мьянмы и Саудовской Аравии.

1 мая 2018 года Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях и отмывании денег, включив в него "поправку Магнитского", которая налагает запреты на выдачу виз и замораживает активы тех, кто несет ответственность за грубые нарушения прав человека. В 2019 году министр иностранных дел Доминик Рааб заявлял, что и после Brexit Великобритания сможет применять "поправку Магнитского".

Законы, названные в честь юриста Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в США, Канаде и ряде государств ЕС.