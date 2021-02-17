ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального

Европейский суд по правам человека потребовал освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Суд задействовал правило регламента, которое является обязательным для исполнения и используется, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по его обращению. Копия документа суда опубликована на сайте российского политика.

Фото: navalny.com

Как объяснила "РИА Новости" адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

Вместе с тем накануне, 16 февраля, в пресс-службе российского минюста сообщили, что Россия не сможет освободить Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как "это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства", отмечает ТАСС.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.