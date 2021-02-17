"Пожалуй, заточу ложку о стену". Навальный написал из тюрьмы

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что сотрудники тюрьмы разговаривают с ним только шаблонными фразами, записывая это на видео.

Навальный: Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный 2 февраля на два года и восемь месяцев колонии общего режима, 17 февраля опубликовал в Instagram пост, в котором сравнил свое заключение с космическим путешествием.

"Привет, это Навальный. Хочу сказать, что у меня все хорошо, ведь у меня есть самое важное, в чем нуждается человек в моей ситуации, – ваша поддержка. Поверьте, я ее чувствую. К сожалению, я не могу комментировать новости и события – я их просто не знаю, поэтому решил, что буду писать сюда какие-то факты о своей жизни. Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне – это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии", – написал Навальный.

Он отметил, что сотрудники тюрьмы разговаривают с ним только шаблонными фразами.

"Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта – железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры – это андроиды. Я не готовлю еду – мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка. Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла. Совершенно как в кино о космосе, со мной общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стены через интерком говорит: три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке. А я отвечаю: ага, окей, через 10 минут. Чай только допью. Поэтому, конечно, в этот момент я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру", – утверждает Навальный.

При этом он отметил, что у него нет оружия для защиты.

"Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет. Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь. Но ведь часто приходит и помощь. Дружественный сигнал. Гиперпространственный тоннель хоп – и ты уже на месте. Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире. Одно только есть большое различие с фильмами о космосе. У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником. Пожалуй, заточу ложку о стену", – резюмировал Навальный.

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17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.