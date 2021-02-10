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Сергей Щербина
Сергей Щербина

Украинский журналист, главный редактор "РБК-Украина".


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Светить в небо фонариками во дворах – это бесполезные попытки реанимации мертворожденного протеста. Переоценил себя Навальный

Продолжаю время от времени наблюдать за действиями группы Навального в России.

После сворачивания протестных акций "до тепла" на прошлой неделе, видимо, решили, что сторонников надо чем-то занимать. И анонсировали следующую акцию на выходных – светить в небо фонариками во дворах своих домов.

Пацаны книжку прочитали, но не поняли смысла. Фонарики – это ок затея. Но только когда толпа народу на площади, на сцене рок-звезда, зажигательные песни, с дрона снимаем, в соцсети выкладываем, агитация мирного протеста. Пока в подконтрольном периметре формируются группы людей с другими задачами на другой день, осуществляется специфическая логистика и т.д.

Людей надо занимать тогда, когда есть угроза, что они разойдутся, и тема скиснет. Например, строить запасные баррикады, пока пуля летит в лоб, как говорил классик (на самом деле, не летит, во всяком случае, пока). А что людей занимать, когда они еще даже не собрались, в сущности.

А подставить под палки очередную порцию сторонников, которых будут по дворам винтить, чтобы было кому заседать на освободившихся в спецприемниках местах (как раз 14–15 суток с предыдущего винтилова пройдет) – это прям похоже на вредительство делу мировой революции.

Хотя, скорее всего, это бесполезные попытки реанимации мертворожденного протеста. Переоценил себя Навальный.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Алексей Навальный, протесты, Сергей Щербина, силовики
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