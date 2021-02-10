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Главу штабов Навального объявили в розыск по странам СНГ

Руководителя сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, который в России проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, объявили в розыск по странам СНГ, сообщил Басманный райсуд Москвы.

Волков находится за границей
Волков находится за границей
Фото: Леонид Волков / Facebook

Главу сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск на территориях стран – участниц СНГ, сообщили РБК 10 февраля в Басманном районном суде Москвы.

Следственный комитет России потребовал заочно арестовать Волкова на два месяца с момента задержания на территории России, либо с момента его экстрадиции в страну. Волков проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, рассказали в суде.

Волков в комментарии РБК заявил, что его ищут по "придуманному и несуществующему делу". Такие действия он посчитал пиар-кампанией российского Следкома.

Сейчас Волков находится за границей, межгосударственный розыск означает, что вести его поиски будут на территории стран СНГ, говорится в сообщении. Договор государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц, по которому осуществляется сотрудничество между странами, был подписан 10 декабря 2010 года в Москве. Его положения распространяются на все государства-участники.

Волков в ответ на обвинения Следкома и открытие против него дела о вовлечении подростков в акции протеста предложил родителям пойти на митинг вместо несовершеннолетнего ребенка. Он назвал "безумным темником пропагандистов" вовлечение детей в политику, в котором российские власти обвинили Навального и его соратников.

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Новую акцию соратники Навального анонсировали на 14 февраля, которая по их словам пройдет "хитрее". Они призвали жителей больших российских городов в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона. Фотографии с акции Волков предложил выкладывать в соцсетях.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Москва, СНГ, митинг, Следственный комитет РФ, задержание, акции протеста, границы
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