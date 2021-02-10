Главу штабов Навального объявили в розыск по странам СНГ

Руководителя сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, который в России проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, объявили в розыск по странам СНГ, сообщил Басманный райсуд Москвы.

Главу сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск на территориях стран – участниц СНГ, сообщили РБК 10 февраля в Басманном районном суде Москвы.

Следственный комитет России потребовал заочно арестовать Волкова на два месяца с момента задержания на территории России, либо с момента его экстрадиции в страну. Волков проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, рассказали в суде.

Волков в комментарии РБК заявил, что его ищут по "придуманному и несуществующему делу". Такие действия он посчитал пиар-кампанией российского Следкома.

Сейчас Волков находится за границей, межгосударственный розыск означает, что вести его поиски будут на территории стран СНГ, говорится в сообщении. Договор государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц, по которому осуществляется сотрудничество между странами, был подписан 10 декабря 2010 года в Москве. Его положения распространяются на все государства-участники.

Волков в ответ на обвинения Следкома и открытие против него дела о вовлечении подростков в акции протеста предложил родителям пойти на митинг вместо несовершеннолетнего ребенка. Он назвал "безумным темником пропагандистов" вовлечение детей в политику, в котором российские власти обвинили Навального и его соратников.