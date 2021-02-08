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YouTube разблокировал видео разговора Навального с агентом ФСБ

Видео российского оппозиционера Алексея Навального на его YouTube-канале под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" снова доступно для просмотра.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разговор Навального со "своим отравителем" снова доступен
Разговор Навального со "своим отравителем" снова доступен
Скриншот: Алексей Навальный / YouTube

На YouTube-канале российского оппозиционера Алексея Навального разблокировали видео, на котором он якобы общался со своим отравителем из ФСБ России. Оно было недоступно в течение нескольких часов.

"Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав", – давалось пояснение на странице видео во время блокировки.

По информации телеканала "Дождь", видео могли заблокировать из-за того, что в нем была вставка из некоего фильма, авторские права на который принадлежат американской корпорации ViacomCBS, в которую входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие. 

YouTube никак не комментировал ситуацию.

Видео под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" набрало 27,6 млн просмотров. На нем записан звонок Навального вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

Теги: авторские права, Алексей Навальный, ФСБ, YouTube, отравление, видео, отравление Навального, Константин Кудрявцев
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