YouTube разблокировал видео разговора Навального с агентом ФСБ

Видео российского оппозиционера Алексея Навального на его YouTube-канале под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" снова доступно для просмотра.

На YouTube-канале российского оппозиционера Алексея Навального разблокировали видео, на котором он якобы общался со своим отравителем из ФСБ России. Оно было недоступно в течение нескольких часов.

"Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав", – давалось пояснение на странице видео во время блокировки.

По информации телеканала "Дождь", видео могли заблокировать из-за того, что в нем была вставка из некоего фильма, авторские права на который принадлежат американской корпорации ViacomCBS, в которую входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие.

YouTube никак не комментировал ситуацию.

Видео под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" набрало 27,6 млн просмотров. На нем записан звонок Навального вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.