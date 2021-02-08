В YouTube заблокировали видео разговора Навального с агентом ФСБ

Видео российского оппозиционера Алексея Навального на его YouTube-канале под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" с 27,6 млн просмотров сейчас недоступно.

На YouTube-канале российского оппозиционера Алексея Навального заблокировали видео, опубликованное 21 декабря 2020 года. В нем политик якобы общался со своим отравителем из ФСБ России.

Видео под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" с 27,6 млн просмотров сейчас недоступно. Указано, что некоторые материалы из ролика принадлежат "пользователю ViacomCBS" – и он заблокировал их показ для соблюдения авторских прав.

ViacomCBS – это американская корпорация, в которую входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие.

По информации телеканала "Дождь", видео могли заблокировать из-за того, что в нем была вставка из некого фильма, права на который принадлежат ViacomCBS.

В нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.