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В YouTube заблокировали видео разговора Навального с агентом ФСБ

Видео российского оппозиционера Алексея Навального на его YouTube-канале под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" с 27,6 млн просмотров сейчас недоступно.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии
17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии
Фото: EPA

На YouTube-канале российского оппозиционера Алексея Навального заблокировали видео, опубликованное 21 декабря 2020 года. В нем политик якобы общался со своим отравителем из ФСБ России. 

Видео под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" с 27,6 млн просмотров сейчас недоступно. Указано, что некоторые материалы из ролика принадлежат "пользователю ViacomCBS" – и он заблокировал их показ для соблюдения авторских прав.

ViacomCBS – это американская корпорация, в которую входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие.

По информации телеканала "Дождь", видео могли заблокировать из-за того, что в нем была вставка из некого фильма, права на который принадлежат ViacomCBS.

В нем он позвонил вероятному сотруднику ФСБ РФ Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, ФСБ, YouTube, видео
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