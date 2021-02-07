"Вы – торговец дедом". Внук ветерана, который судится с Навальным, перепутал отчество родственника

Игорь Колесников, внук ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, которого российский оппозиционер Алексей Навальный назвал предателем, в соцсетях перепутал отчество своего деда.

5 февраля на заседании Бабушкинского районного суда Москвы, где рассматривали дело ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко против российского оппозиционера Алексея Навального, выяснилось, что потерпевшая сторона не писала заявление в прокуратуру. Об этом сообщил телеканал "Дождь".

Адвокаты Навального отметили, что к материалам дела приобщено заявление за подписью ветерана.

На заседании интересы Артеменко представлял его внук Игорь Колесников. В своем посте "ВКонтакте", где он обещал защитить ветерана, Колесников перепутал отчество деда: в инициалах вместо Игнат Сергеевич он написал Артеменко И.А., отмечают журналисты.

На суде Навальный сказал Колесникову: "Вы – торговец дедом, он воспитал внука-проститутку".

По информации "Дождя", по адресу, где живет Артеменко, зарегистрировано несколько компаний. Учредитель одной из них – сын ветерана и его партнер, депутат Госдумы от ЛДПР Олег Лавров.

В июне 2020 года Навальный выложил в соцсетях видеоролик, в котором участвовали актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов, 93-летний участник Второй мировой войны Игнат Артеменко и другие. Они высказывались в поддержку поправок в конституцию РФ. Навальный назвал героев видео предателями.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении Навального. Как писало агентство ТАСС, Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали "скорую".

5 февраля состоялось заседание суда, в котором ветеран принимал участие по видеосвязи. Заседание перенесли на 12 февраля.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. (примерно $13,4 тыс.) либо лишения свободы до двух лет. Свою вину оппозиционер не признает.