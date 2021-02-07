Фотографию силовика под портретом Путина продали за 2 млн руб.

Российский фотограф Дмитрий Марков продал на благотворительном аукционе фото, сделанное в отделе МВД РФ. На нем изображен силовик, сидящий под портретом президента РФ Владимира Путина. Деньги Марков передаст в поддержку правозащитным проектам "ОВД-Инфо" и "Апология протеста".

Маркова задержали во время суда над Навальным и доставили в ОВД Косино-Ухтомский, там он сделал ставшее известным фото Фото: Дмитрий Марков / Facebook

Российский фотограф Дмитрий Марков продал на благотворительном аукционе фото силовика, сидящего под портретом президента РФ Владимира Путина, за 2 млн руб. ($26,8 тыс.). Об этом Марков сообщил в Facebook.

Фото было сделано в Косино-Ухтомском отделе МВД России в Москве, куда привозили задержанных во время акций протеста в защиту российского оппозиционера Алексея Навального. Стартовая цена фото с подписью автора была 10 тыс. руб. ($133).

"Вырученная сумма переводится двумя равными частями на счета [правозащитных проектов] "ОВД-Инфо" и "Апологии протеста", – отметил фотограф.

Марков – известный в России фотограф, его задержали 2 февраля во время суда над Навальным и доставили в ОВД Косино-Ухтомский. Фото, сделанное в отделе, стало шаблоном для мемов.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.