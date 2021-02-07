Штабы Навального оказались не готовы к сверхжесткому давлению на протестующих – Венедиктов

В ситуации с протестами в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального власти пытались не допустить таких событий, как в Хабаровске, и решили применить силу против протестующих, считает главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Штабы отправленного за решетку российского оппозиционера Алексея Навального оказались не готовы к жесткому противостоянию со стороны силовиков. Такое мнение 6 февраля выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Мы же понимаем, что призывы к протестам и массовому выходу на улицы – это была часть кампании, задуманной еще до возвращения Алексея Навального. Я думаю, что, когда планировалась эта кампания, во-первых, все понимали в окружении Навального и он сам понимал, что он будет арестован. Планировалась реакция на его арест. И я думаю, что окружение господина Навального считало ошибочно, что поскольку в 2013 году выход на Манежку освободил господина Навального... Конечно, Манежка сыграла свою роль, но она не была решающей. Решили повторить", – сказал журналист.

Он назвал просчетом мнение, что "это может оказать влияние на арест или не арест Навального".

"Когда соратники Навального, штабы Навального увидели, что 23-го [января] вышло столько-то, 31-го вышло столько-то, соответственно, 2-го [февраля] вышло столько-то, они поняли, что дальше будет меньше. И они остановили это движение, таким образом признав, что они просчитались... И они остановили это движение и взяли паузу", – отметил Венедиктов.

Он считает, что ситуацию с протестами в Москве власти рассматривали, помня о многомесячных протестах в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.

"С 2013 года не только изменилась ситуация, но и власть получила опыт. Был опыт Минска. И был опыт Хабаровска. Если во время и в начале Хабаровска власть растерялась и не знала, что делать. Ну, правда, не знала, потому что не ожидала такого долгого, длинного массового движения за губернатора. Ну кто выйдет за губернатора по большому счету? Губернаторы – не самые популярные люди вообще. И увидела вот это, и ее тактика была такая. То она учла, что это ошибочная тактика. В Москве невозможно, чтобы люди полгода ходили по улицам. Это столица, это картинка. И власть подготовилась к этому. И власть посчитала правильным силовое, сверхсиловое, сверхжестокое давление на протестующих. А к этому оказались не готовы штабы Навального", – объяснил Венедиктов.

По его словам, "в результате была выявлена сетка штабов Навального властью, были задержаны люди".

"Люди, которые были организаторами и моторами этих протестов, были выявлены и захвачены. И дальше что? Какая развилка. Развилка должна была пройти раньше. Надо было тщательнее продумывать, извините меня, еще до возвращения Алексея Навального", – подчеркнул главред "Эха Москвы".

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.