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В России заочно арестовали главу региональных штабов Навального

В России заочно арестовали Леонида Волкова, главу сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального. Ранее этим же днем его объявили в розыск на территории стран СНГ.

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Волков сейчас находится за границей
Волков сейчас находится за границей
Фото: leonidvolkov / Instagram

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте соратника российского оппозиционера Алексея Навального и главы сети его региональных штабов Леонида Волкова. Об этом РБК сообщили в суде.

10 февраля в Басманный суд поступило ходатайство следователя об избрании Волкову меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России либо с момента его экстрадиции в страну, сказали в суде.

Ранее в этот же день Волкова объявили в межгосударственный розыск на территории стран СНГ.

Сам Волков, находящийся за границей, назвал дело "пиар-кампанией Следственного комитета" и добавил, что ему "абсолютно наплевать".

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Новую акцию соратники Навального анонсировали на 14 февраля, которая, по их словам, пройдет "хитрее". Они призвали жителей больших российских городов в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона. Фотографии с акции Волков предложил выкладывать в соцсетях.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечать у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Теги: Россия, Алексей Навальный, арест, ФБК, Леонид Волков
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