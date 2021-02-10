Супруга российского оппозиционера Навального Юлия улетела из России в Германию – СМИ

Жена российского оппозиционера Алексея Навально Юлия улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне, сказал источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией.

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия улетела из России в Германию, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник 10 февраля.

По информации собеседника, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Другие детали не уточняются.

Сама Навальная не сообщала о своем отъезде, ее адвокат Светлана Давыдова сказала телеканалу "Дождь", что не комментирует эту информацию. Юлия Навальная – одна из немногих ближайших соратников оппозиционера, не ставшая фигурантом уголовного дела, отметил телеканал.

Самому Навальному Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.