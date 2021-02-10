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Супруга российского оппозиционера Навального Юлия улетела из России в Германию – СМИ

Жена российского оппозиционера Алексея Навально Юлия улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне, сказал источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией.

Навальная не стала фигурантом уголовного дела в России
Навальная не стала фигурантом уголовного дела в России 
Фото: yulia_navalnaya / Instagram

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия улетела из России в Германию, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник 10 февраля.

По информации собеседника, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

Другие детали не уточняются.

Сама Навальная не сообщала о своем отъезде, ее адвокат Светлана Давыдова сказала телеканалу "Дождь", что не комментирует эту информацию. Юлия Навальная – одна из немногих ближайших соратников оппозиционера, не ставшая фигурантом уголовного дела, отметил телеканал.

Самому Навальному Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.


Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Москва, Франкфурт-на-Майне, Домодедово, Юлия Навальная, акции протеста
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