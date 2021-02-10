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ПОЛИТИКА

Навальный не друг для Украины, но союзник – Турчинов

Российского оппозиционера Алексея Навального можно расценивать как союзника для Украины, потому что он, как и Украина, борется с режимом президента РФ Владимира Путина, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

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Турчинов: Я смотрю на Навального как на союзника. Потому что "враг нашего врага" наш союзник
Турчинов: Я смотрю на Навального как на союзника. Потому что "враг нашего врага" – наш союзник
Фото: Олександр Турчинов / Facebook

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 10 февраля, заявил, что не считает российского оппозиционера Алексея Навального другом для Украины. 

"Не думаю, что Навальный – большой друг Украины. Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина. И ослабление и свержение этого режима в любом формате в интересах Украины. Поэтому я смотрю на Навального как на союзника. Потому что "враг нашего врага" – наш союзник. Россия – это колосс на глиняных ногах. И рано или поздно – хочется верить, что не очень поздно, – режим Путина свергнут", – сказал Турчинов. 

Так он прокомментировал ситуацию с задержанием, арестом и заключением Навального, а также последующими акциями протеста в стране. 

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста, но уже 9 февраля призвали жителей больших российских городов вечером 14 февраля в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона. Фотографии с акции руководитель штабов Навального Леонид Волков предложил выкладывать в соцсетях.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

В марте 2014 года Навальный заявлял, что действия президента РФ в Крыму, по его мнению, – это не геополитика, а "личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам".

В октябре того же года Навальный сказал, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.

"Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал тогда оппозиционер.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Алексей Навальный, Александр Турчинов, акции протеста
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