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В рыжем парике и с ершиком. Владелец немецкой виллы, где жил Навальный, снял пародию на российских пропагандистов

Хозяин виллы в немецком Фрайбурге, где жил российский оппозиционер Алексей Навальный, снял пародию на визит съемочной группы "Россия 1". Ролик опубликован на YouTube-канале Tytus De Zoo. В нем он в рыжем парике ходит по своей вилле, как это делали российские пропагандисты, удивляется фруктам и туалетному ершику.

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Владелец виллы спародировал российскую пропагандистку Попову
Владелец виллы спародировал российскую пропагандистку Попову
Скриншот: Tytus De Zoo / YouTube

В начале февраля российская пропагандистка с канала "Россия 1" Анастасия Попова со съемочной группой приехала на виллу, где Навальный жил, когда после отравления проходил реабилитацию. В репортаже она показала "роскошные спальни", кухню с кофемашиной, туалет, ванну с системой джакузи и бассейн. Отдельно в сюжете акцентировали внимание на подарочной бутылке вина и туалетном ершике.

Позже хозяин виллы заявил "Дождю", что не знал, что к нему пришли журналисты. По его словам, Попова со съемочной командой выдали себя за туристов из Бельгии, желающих снять жилье.

Навального отравили 20 августа 2020 года. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок", это подтвердили также лаборатории во Франции и ШвецииПолитик был в коме 18 дней.

Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток (в 2014 году он получил по этому делу условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Видео: Tytus De Zoo / YouTube
Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, пропаганда, российская пропаганда
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