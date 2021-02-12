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Reuters подсчитало сумму пожертвований штабу Навального в биткоинах

Самые крупные пожертвования в биткоинах приходили после возвращения российского оппозиционера Алексея Навального в Россию и в дни первых несогласованных протестов в его поддержку, сообщило агентство Reuters после анализа биткоин-кошельков команды Навального.

Штабы Навального начали принимать переводы в биткоинах с 2016 года
Штабы Навального начали принимать переводы в биткоинах с 2016 года
Фото: ЕРА

Команда российского оппозиционера Алексея Навального с начала 2021 года получила пожертвования в биткоинах на сумму, эквивалентную $300 тыс. Такие подсчеты сделало агентство Reuters

Агентство отметило, что эта сумма превышает переводы в криптовалюте Навального за весь 2020 год в долларах с учетом стоимости биткоина на момент перевода.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что в январе объем пожертвований вырос вдвое по сравнению с декабрем прошлого года. Сумму переводов он не назвал. По его словам, было бы неправильно сравнивать пожертвования биткоинов в этом и в прошлом году, ведь в 2020 году криптовалюта стоила меньше половины ее текущей стоимости.

Самые крупные разовые пожертвования сделали после возвращения Навального 17 января в Россию и первых несогласованных протестов в его поддержку 23 января, пишет Reuters. Через день после возвращения Навального на биткоин-кошелек его штабов перевели один целый биткоин, а после протестов – 0,86 биткоина и еще один целый биткоин, информирует агентство со ссылкой на данные сайта blockchain.com. Всего с 1 января по 11 февраля штабы Навального получили 6,242 биткоина, что в текущих ценах составляет почти $300 тыс., подсчитал Reuters.

С 2016 года, когда штабы Навального начали принимать переводы в биткоинах, оборот кошельков организации составил 658 биткоинов (почти $31 млн по текущему курсу). По словам Волкова, только треть из них приходится на пожертвования в биткоинах. Остальные суммы – это другие пожертвования, конвертированные в биткоины командой Навального. К настоящему времени на балансе биткоин-кошелька команды Навального остался 1,49277086 биткоина (около $70 615), отмечает Reuters.

Команда Навального также принимает платежи через банковские переводы и сервис Paypal. Волков сказал, что пожертвования в биткоинах обычно составляют около 10% от общей суммы, но в январе это было не так.

Оппозиционеры используют биткоин, потому что российские власти периодически блокируют банковские счета Фонда борьбы с коррупцией Навального. Платежи в биткоинах останутся, несмотря на их действие, уточнил Волков.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протестаНа 14 февраля соратники Навального анонсировали новую акцию, которая, по их словам, пройдет "хитрее". Они призвали жителей больших российских городов в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Москва, PayPal, биткоин, криптовалюта, Леонид Волков, акции протеста
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