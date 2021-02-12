Reuters подсчитало сумму пожертвований штабу Навального в биткоинах

Самые крупные пожертвования в биткоинах приходили после возвращения российского оппозиционера Алексея Навального в Россию и в дни первых несогласованных протестов в его поддержку, сообщило агентство Reuters после анализа биткоин-кошельков команды Навального.

Команда российского оппозиционера Алексея Навального с начала 2021 года получила пожертвования в биткоинах на сумму, эквивалентную $300 тыс. Такие подсчеты сделало агентство Reuters.

Агентство отметило, что эта сумма превышает переводы в криптовалюте Навального за весь 2020 год в долларах с учетом стоимости биткоина на момент перевода.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что в январе объем пожертвований вырос вдвое по сравнению с декабрем прошлого года. Сумму переводов он не назвал. По его словам, было бы неправильно сравнивать пожертвования биткоинов в этом и в прошлом году, ведь в 2020 году криптовалюта стоила меньше половины ее текущей стоимости.

Самые крупные разовые пожертвования сделали после возвращения Навального 17 января в Россию и первых несогласованных протестов в его поддержку 23 января, пишет Reuters. Через день после возвращения Навального на биткоин-кошелек его штабов перевели один целый биткоин, а после протестов – 0,86 биткоина и еще один целый биткоин, информирует агентство со ссылкой на данные сайта blockchain.com. Всего с 1 января по 11 февраля штабы Навального получили 6,242 биткоина, что в текущих ценах составляет почти $300 тыс., подсчитал Reuters.

С 2016 года, когда штабы Навального начали принимать переводы в биткоинах, оборот кошельков организации составил 658 биткоинов (почти $31 млн по текущему курсу). По словам Волкова, только треть из них приходится на пожертвования в биткоинах. Остальные суммы – это другие пожертвования, конвертированные в биткоины командой Навального. К настоящему времени на балансе биткоин-кошелька команды Навального остался 1,49277086 биткоина (около $70 615), отмечает Reuters.

Команда Навального также принимает платежи через банковские переводы и сервис Paypal. Волков сказал, что пожертвования в биткоинах обычно составляют около 10% от общей суммы, но в январе это было не так.

Оппозиционеры используют биткоин, потому что российские власти периодически блокируют банковские счета Фонда борьбы с коррупцией Навального. Платежи в биткоинах останутся, несмотря на их действие, уточнил Волков.