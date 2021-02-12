Юристу ФБК Соболь предъявили обвинение в проникновении в жилище. Она ходила к вероятному отравителю Навального

В конце декабря прошлого года юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь пришла к квартире предполагаемого отравителя оппозиционера Алексея Навального Константину Кудрявцеву. Теперь ее обвиняют в проникновении в жилище – она попала внутрь квартиры вероятной тещи Кудрявцева.

В России следователи предъявили обвинение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь по делу о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом 11 февраля говорится на ее странице в Twitter.

"Сегодня Соболь предъявили обвинение по уголовному делу №12002450046000082 (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса РФ), возбужденному по заявлению тещи отравителя [оппозиционера Алексея] Навального [Константина] Кудрявцева, и допросили в качестве обвиняемой", – говорится в сообщении.

Сегодня Соболь предъявили обвинение по уголовному делу № 12002450046000082 (ч.2 статьи 139 УК РФ), возбужденному по заявлению тещи отравителя Навального Кудрявцева и допросили в качестве обвиняемой.



Подробнее в треде: — Соболь Любовь (@SobolLubov) February 11, 2021

Инцидент, за который судят Соболь, произошел 21 декабря прошлого года. В своем Twitter она рассказала, что в тот день пришла к квартире, где якобы живет один из предполагаемых отравителей Навального, сотрудник ФСБ Кудрявцев. Она сообщила, что ей с доставщиком пиццы удалось зайти в соседнюю квартиру.

В официальном сообщении Следственного комитета говорится, что Соболь и ее соратники "неоднократно пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины", для чего незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.

"После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, которая проживает там со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", – говорится в сообщении СК.

Адвокат Соболь Владимир Воронин говорил, что дело против оппозиционерки появилось по заявлению некой Галины Субботиной. "Открытые медиа" писали, что Субботина является одним из собственников квартиры Кудрявцева, куда и приходила Соболь, а также приходится ему тещей.

Сразу после этого визита Соболь задержали.

Кудрявцев, согласно расследованию журналистов The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, является одним из сотрудников ФСБ, которые в августе отравили Навального ядом класса "Новичок". 21 декабря Навальный обнародовал видео звонка Кудрявцеву – в нем он признался в отравлении и объяснил, почему Навальному удалось выжить.