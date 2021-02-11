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11 февраля, 2021
 
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"Привет, Йулия. Моя камера забита фотографиями котов. Что происходит?" Жена Навального получила от мужа письмо. Фото

Российский осужденный оппозиционер Алексей Навальный в письме, отправленном из колонии общего режима супруге Юлии Навальной, пожаловался на то, что ему "сотнями присылают фотографии котов". По мнению Навального, в этом есть какой-то подвох. Комментируя письмо мужа, Навальная попросила людей, которые хотят его поддержать, присылать политику не только снимки котов, но и других животных.

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Навальный жене: Очень тебя люблю. Твой владелец обширной коллекции фотографий котов
Навальный – жене: Очень тебя люблю. Твой владелец обширной коллекции фотографий котов
Фото: yulia_navalnaya / Instagram

Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, осужденного 2 февраля на два года и восемь месяцев колонии общего режима, 11 февраля в Instagram Stories опубликовала письмо, которое получила от мужа.

"Привет, Йулия. Слушай, что за тема с "не грусти, все будет хорошо"? Мне это пишут в каждом втором письме. Откуда это? Ты сказала? Я сказал? Кто-то сказал? А также моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями. Что происходит? Ты знаешь, я очень люблю котов, но тут явно какой-то подвох. Очень тебя люблю. Твой владелец обширной коллекции фотографий котов", – написал Навальный в письме супруге.

Комментируя письмо, Навальная попросила людей, поддерживающих ее мужа, больше не отправлять ему фото котов.

"Присылайте фотографии разных животных", – пошутила она. 

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: yulia_navalnaya / Instagram

Фразу "Не грусти, все будет хорошо" Навальный сказал жене 2 февраля после вынесения ему судом приговора.

4 февраля журналистка Екатерина Федорова в своем Telegram-канале запустила в сети акцию под хештегом #негрустивсебудетхорошо в поддержку Юлия и Алексея Навальных. 

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

После его ареста в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Ранее, в декабре 2014 года, Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, политзаключенные, Юлия Навальная, колония
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