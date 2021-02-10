Навальная прилетела в Германию с частным визитом – СМИ

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия 10 февраля прилетела во Франкфурт-на-Майне, рассказал источник "РИА Новости", ссылаясь на одного из пассажиров самолета.

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия 10 февраля прилетела в Германию. Об этом сообщил Der Spiegel.

По данным издания, ее самолет вечером 10 февраля приземлился во Франкфурте-на-Майне.

"РИА Новости", ссылаясь на одного из пассажиров, заявило в Telegram, что по прибытию она осталась в транзитной зоне, когда другие пассажиры уже проходили паспортный контроль.

Позже агенство отметило, что несколько пассажиров самолета сообщили, что во Франкфурте Навальную отвезли к другому выходу.

Другие детали не уточняются.

Сама Навальная не сообщала о своем отъезде, ее адвокат Светлана Давыдова сказала телеканалу "Дождь", что не комментирует эту информацию. Навальная – одна из немногих ближайших соратников оппозиционера, не ставшая фигурантом уголовного дела, отметил телеканал.

Самому Навальному Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.