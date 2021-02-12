РосСМИ сообщили, что в день массовых уличных акций в РФ готовятся теракты

Российские агентства ТАСС и "РИА-Новости" сообщили, что лидеры группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" ведут подготовку рекрутов для совершения терактов на массовых уличных акциях. Ближайшая такая акция соратников оппозиционера Алексея Навального анонсирована на 14 февраля.

Террористы запрещенной в России организации "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах РФ в местах проведения массовых уличных акций. Об этом 11 февраля сообщили российские агентства ТАСС и "РИА-Новости", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, лидеры группировки ведут подготовку рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах.

23-го и 31 января по всей России прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 17 января он вернулся в РФ из Германии, где лечился после отравления отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина

После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток (в 2014 году он получил по этому делу условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В тот же день в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными.

На 14 февраля соратники Навального анонсировали новую акцию, которая, по их словам, пройдет "хитрее". Они призвали жителей больших российских городов в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона.