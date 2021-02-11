"Обойтись без санкций больше нельзя". СМИ узнали о подготовке в ЕС новых ограничений против РФ из-за отравления Навального

По данным агентства Reuters, из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального Евросоюз может ввести визовые и финансовые санкции против окружения президента России Владимира Путина.

Европейский союз начал подготовку нового пакета санкций против России из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом агентство Bloomberg сообщило 11 февраля, ссылаясь на слова дипломатов, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, вопрос санкций обсудили на встрече послов ЕС 10 февраля. Ни одна страна – член ЕС не возразила против предложения, отмечает Bloomberg.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Питер Стано отказался комментировать обсуждения, но сказал журналистам, что "работа над возможными действиями продолжается".

По данным Reuters, ЕС может ввести визовые и финансовые санкции против окружения президента России Владимира Путина. Решение, вероятно, будет принято на следующей встрече министров иностранных дел ЕС 22 февраля.

Один из европейских дипломатов сказал агентству, что консенсус в этом вопросе есть и "обходиться без санкций больше нельзя".

Дискуссия по вопросу санкций, по данным агентств, активизировалась после "сложного визита" главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию и на фоне высылки из РФ сотрудников дипмиссий Швеции, Польши и Германии.

Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния настаивали на введении санкций, а Франция и Германия согласились. Однако последние два государства, вероятно, будут против более жестких мер вроде блокирования проекта "Северный поток – 2", пишет Reuters.

Боррель 25 января по итогам заседания Совета ЕС по вопросам внешней политики рассказывал, что совет не принимал никаких решений о санкциях против РФ из-за Навального, но готов действовать.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.