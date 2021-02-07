После визита в Москву Боррель сделал вывод о нежелании РФ вести более конструктивный диалог с Евросоюзом

Высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает показательной высылку Россией трех дипломатов стран ЕС во время его визита в Москву.

Россия не хочет использовать возможности для улучшения отношений с Европейским союзом. Об этом высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 7 февраля в своем блоге на сайте Европейской службы внешних связей.

"Я только что вернулся из очень сложного визита в Москву, в который я отправился, чтобы обсудить напряженное состояние отношений между ЕС и Россией. Они были низкими в течение нескольких лет и еще больше ухудшились после недавних событий, связанных с отравлением, арестом и вынесением приговора Алексею Навальному, а также с соответствующими массовыми арестами тысяч демонстрантов... Российские власти не захотели воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Это прискорбно, и нам придется учитывать последствия", – написал дипломат.

Боррель считает показательной высылку Москвой трех дипломатов ЕС во время его визита.

"Российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это и не является полностью неожиданным, это достойно сожаления также, осмелюсь сказать, с российской стратегической точки зрения. Как ЕС, нам придется обратить внимание на последствия, тщательно обдумать направление, которое мы хотим придать нашим отношениям с Россией, и действовать сплоченно и решительно", – объяснил представитель Евросоюза.

По его словам, во время общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он понял, что "Европа и Россия отдаляются друг от друга".

"Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами, министрами иностранных дел ЕС. Как всегда, государства-члены должны будут определить следующие шаги, и да, они могут включать санкции... Если мы хотим более безопасного мира на завтра, мы должны действовать решительно сегодня и быть готовыми пойти на некоторый риск", – считает Боррель.

Боррель 25 января по итогам заседания Совета ЕС по вопросам внешней политики рассказывал, что совет не принимал никаких решений о санкциях против РФ из-за Навального, но готов действовать.