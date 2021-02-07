В Москве и Санкт-Петербурге силовики выходили на улицы, несмотря на отсутствие акций протеста

7 февраля в ожидании протестов российские силовики несколько часов провели на Сенной площади в Санкт-Петербурге и на Манежной площади в Москве.

7 февраля в центре российских городах Москва и Санкт-Петербург силовики перекрывали улицы, несмотря на отсутствие анонсированных акций протеста. Об этом сообщает "Медуза".

В Москве ограничивали движение на Манежной площади, это снял в полдень (около 11.00 по Киеву) телеканал "Дождь". Туда прибыли бойцы ОМОНа и пригнали автозаки.

На Манежной площади полицейские устанавливают железные ограждения, передает фотокорреспондент Дождя



Видео: Денис Каминев / Дождь pic.twitter.com/jCmQd6IPic — Дождь (@tvrain) February 7, 2021

В 14.40 по московскому времени (13.40 по Киеву) силовики на Манежной площади получили приказ снять оцепление и освободить проход, проинформировала в Telegram "Русская служба ВВС".

В Санкт-Петербурге силовики пять часов провели на Сенной площади, пишет "Фонтанка". Издание отмечает, что на этот раз был учтен опыт 6 февраля, когда люди из-за перекрытий не могли пройти по улицам.

К 15.00 (14.00 по Киеву) с Сенной забрали сотрудников Росгвардии и на площади осталась только "немногочисленная полиция". "Фонтанка" отметила, что, "по всей видимости, от скуки" силовики остановили и повели проверять документы у проходивших мимо двух молодых людей.

6 февраля в Санкт-Петербурге перекрывали центральную часть города, опасаясь акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.