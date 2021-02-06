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В Санкт-Петербурге полиция перекрывала центр города, хотя акций протеста не было

Из-за перекрытия полицией центральной части Санкт-Петербурга и закрытия нескольких станций метро жители города вынуждены были возвращаться домой по льду на реке.

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Силовики перекрывали центральную часть города
Силовики перекрывали центральную часть города
Фото: ЕРА (архив)

6 февраля в российском городе Санкт-Петербург полиция перекрывала центральную часть города, опасаясь акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Фонтанка".

Официально чиновники не смогли "внятно объяснить" причины происходившего, а неофициально говорят, что "боятся акций протеста", отмечает издание.

В Санкт-Петербурге закрыли несколько станций метро, улицы оказались перекрыты силовиками и снегоуборочной техникой, а транспорт пустили в объезд.

"Бумага" пишет, что из-за перекрытия улиц питерцы вынуждены были ходить по льду реки Фонтанка.

"Медуза" подчеркивает, что на 6 февраля акции протеста в Санкт-Петербурге анонсировали только "неизвестные" организаторы через Telegram-каналы и митинга в городе 6 февраля не было.

Штаб Навального заявлял, что до весны массовых акций протеста не планирует.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 днейОппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

Теги: Россия, метро, протесты, полиция, Санкт-Петербург, митинг, акции, реки, силовики, акции протеста, улицы
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