В Санкт-Петербурге полиция перекрывала центр города, хотя акций протеста не было

Из-за перекрытия полицией центральной части Санкт-Петербурга и закрытия нескольких станций метро жители города вынуждены были возвращаться домой по льду на реке.

6 февраля в российском городе Санкт-Петербург полиция перекрывала центральную часть города, опасаясь акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Фонтанка".

Официально чиновники не смогли "внятно объяснить" причины происходившего, а неофициально говорят, что "боятся акций протеста", отмечает издание.

В Санкт-Петербурге закрыли несколько станций метро, улицы оказались перекрыты силовиками и снегоуборочной техникой, а транспорт пустили в объезд.

"Бумага" пишет, что из-за перекрытия улиц питерцы вынуждены были ходить по льду реки Фонтанка.

"Медуза" подчеркивает, что на 6 февраля акции протеста в Санкт-Петербурге анонсировали только "неизвестные" организаторы через Telegram-каналы и митинга в городе 6 февраля не было.

Штаб Навального заявлял, что до весны массовых акций протеста не планирует.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.