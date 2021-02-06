ГОРДОН
 
 

Силовики полностью контролируют Россию, власть Путина стала номинальной

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Да, да, в России произошел государственный переворот.

Первые попытки спецслужб вырвать власть у гражданских были предприняты почти сразу после прихода Путина к власти. Достаточно вспомнить историю с арестом Ходорковского, когда глава администрации Путина Александр Волошин узнал об этом постфактум, Более того: силовики, готовившие арест, до последнего момента морочили Волошину голову рассказами, что это просто невозможно.

Теперь все маски сброшены и силовики полностью контролируют страну. Все формально-конституционные органы власти либо являются чистой декорацией (как, например, все представительские органы) либо полностью подчиняются силовикам, как, например, суды и исполнительные органы власти.

Остается вопрос: "А что там Путин?". Но в реальности ответ на этот вопрос уже не имеет значения, ведь Путин постольку остается у власти, поскольку он обслуживает интересы силового блока. Перестанет их обслуживать – перестанет быть президентом.

Маркс писал, что пролетариат тогда возьмет власть, когда сам себя осознает как доминирующую силу. То есть когда из "класса в себе" превратится в "класс для себя".

Проецируя эту мысль на сегодняшнюю ситуацию, можно только гадать: произошло ли это осознание в головах у силовой верхушки России или еще нет. Так или иначе, но объективно власть Путина теперь уже стала номинальной. И вопрос превращения силовиков в "класс для себя" – вопрос очень недолгого времени.

Хотя лично я считаю, что это уже произошло. И косвенным (но очень красноречивым) свидетельством этого является добровольная (?) самоизоляция Путина. Он попросту исчез. Все его редкие последние появления носят чисто ритуальный характер и скорее свидетельствуют в пользу этого предположения, чем его опровергают.

Путин фактически находится под домашним арестом. Его ставшая уже анекдотической боязнь за свою шкуру облегчает силовикам процедуру его изоляции и позволяет им избежать некрасивых сцен с его реальным арестом.

Похоже, он и сам уже осознал новизну своего положения и не очень-то рвется на волю. А окружение любезно поддерживает в нем иллюзию того, что он по-прежнему "царь горы": организуют ему телеконференции, какие-то невнятные выходы к прессе, ежедневно кладут ему на стол тщательно цензурированные записочки...

Фактически мы имеем дело с ситуацией "Ленин в Горках–2", когда Сталин специально для любимого вождя печатал фейковый выпуск газеты "Правда" в одном экземпляре.

Единственное, с чем я не могу согласится, слушая рассуждения множества наблюдателей, комментирующих ситуацию подобным же образом, так это с тем, что это не может продолжаться долго.

Ошибаетесь, дорогие мои. К сожалению, это может продолжаться очень долго. Нет никаких причин (вся пафосная беллетристика – не в счет), почему это не может продолжаться долго.

Источник: Альфред Кох/ Facebook

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Россия, Ленин, Альфред Кох, спецслужбы, государственный переворот, президент, Александр Волошин, силовики
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