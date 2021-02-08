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Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов

Три европейские страны объявили о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичное действие Москвы.

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Россия объявила персонами нон грата сотрудников дипмиссий Швеции, Польши и Германии за то, что они якобы участвовали в митингах
Россия объявила персонами нон грата сотрудников дипмиссий Швеции, Польши и Германии за то, что они якобы участвовали в митингах
Фото: depositphotos.com

Германия, Польша и Швеция 8 февраля согласованно объявили о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичное действие Москвы.

"В связи с необоснованным признанием властями РФ персоной нон грата польского дипломата МИД Республики Польша, руководствуясь принципом взаимности, признал персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Российской Федерации в Познани", – сообщил польский МИД.

Ведомство подчеркнуло, что действовало по согласованию с Германией и Швецией. В министерстве отметили также, что хотели бы, чтобы "несмотря на давление со стороны российских властей", польские дипломаты продолжали выполнять официальные задачи в РФ, на которые они имеют право в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Аналогичное заявление сделал МИД Германии. Страна высылает дипломата из посольства России в Берлине. "Решение Москвы было никоим образом не обоснованным. Германский дипломат всего лишь выполнял свою предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях задачу, а именно – законным путем получал информацию о происходящем в стране", – подчеркнули в ведомстве.

МИД Швеции, в свою очередь, сообщил российскому послу, что одного из сотрудников российского посольства просят покинуть страну. "Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", – написала глава ведомства Анн Линде в Twitter.

5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников дипмиссий Швеции, Польши и Германии. Послам этих стран заявили протест "в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств в незаконных акциях 23 января".

Шведское посольство в Москве отметило, что дипломат не принимал участие в акции протеста, он наблюдал за ней, что "является стандартной дипломатической процедурой". МИД Польши пообещал России ответные меры за высылку дипломата. МИД Германии также заявил, что если Россия не пересмотрит свое решение, оно не останется без ответа.

Решение о высылке дипломатов было принято во время поездки в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал визит "очень сложным" и подчеркнул, что "Европа и Россия отдаляются друг от друга", а РФ не желает "вести более конструктивный диалог с Евросоюзом".

Теги: Россия, Германия, Польша, Швеция, посольство, МИД Польши, МИД Германии, МИД Швеции, дипломаты, конвенция, акции протеста, Анн Линде
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