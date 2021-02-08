Франция отказалась от участия в археологическом проекте в Крыму – представительство президента Украины

Оккупационные власти Крыма собирались привлечь французских ученых к историко-археологическому проекту "Крым – Севастополь 2020". Об этом сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

Представительство президента Украины в Крыму предотвратило попытку оккупационных властей полуострова привлечь к участию в археологическом проекте ученых из Франции. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба представительства в Facebook.

Речь идет о проведении историко-археологического проекта "Крым – Севастополь 2020".

"В результате своевременно проведенной работы представители научных учреждений Франции отказались от участия в так называемых международных мероприятиях и информационных акциях оккупационной власти полуострова. Планы оккупантов были сорваны", – отметили в сообщении.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.