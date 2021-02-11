Накануне акции в поддержку Навального Генпрокуратура РФ предостерегла от участия в массовых мероприятиях

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального призвали россиян 14 февраля в 20.00 включить фонарики на телефонах и постоять так несколько минут. Генпрокуратура РФ и Следственный комитет заявили, что участие в несанкционированных мероприятиях "влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности".

Генпрокуратура России 11 февраля накануне акции, которую 14 февраля собираются провести сторонники российского оппозиционера Алексея Навального, предостерегла физических и юридических лиц о недопустимости нарушения законодательства о массовых собраниях. Заявление об этом опубликовано на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.

Аналогичное заявление разместил на своем сайте 11 февраля Следственный комитет РФ.

"Призывы к массовым беспорядкам квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса РФ, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы. Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление", – написали в СК.

Ни Следком, ни Генпрокуратура не упомянули в заявлениях акцию, анонсированную соратниками Навального на 14 февраля. Мероприятие пройдет под девизом "Любовь сильнее страха".

"Мы предлагаем всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля ровно в 20.00 сделать одну простую вещь. Выйти во двор. Включить фонарик на телефоне, поднять его высоко вверх и постоять так несколько минут", – отметили в сообщении.

Соратники Навального предлагают россиянам постоять с включенными фонариками 15 минут.

"Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят, но на самом деле они изменят все", – уточнили в релизе.

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. На 14 февраля соратники Навального анонсировали новую акцию, которая, по их словам, пройдет "хитрее". Они призвали жителей больших российских городов в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона. Фотографии с акции Волков предложил выкладывать в соцсетях.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечать у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.