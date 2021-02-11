ГОРДОН
 
 
МИР

Накануне акции в поддержку Навального Генпрокуратура РФ предостерегла от участия в массовых мероприятиях

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального призвали россиян 14 февраля в 20.00 включить фонарики на телефонах и постоять так несколько минут. Генпрокуратура РФ и Следственный комитет заявили, что участие в несанкционированных мероприятиях "влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Соратники Навального предложили россиянам поддержать акцию "Любовь сильнее страха", она состоится 14 февраля
Соратники Навального предложили россиянам поддержать акцию "Любовь сильнее страха", она состоится 14 февраля
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Генпрокуратура России 11 февраля накануне акции, которую 14 февраля собираются провести сторонники российского оппозиционера Алексея Навального, предостерегла физических и юридических лиц о недопустимости нарушения законодательства о массовых собраниях. Заявление об этом опубликовано на сайте ведомства.

В прокуратуре отметили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.

Аналогичное заявление разместил на своем сайте 11 февраля Следственный комитет РФ.

"Призывы к массовым беспорядкам квалифицируются в соответствии с положениями Уголовного кодекса РФ, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы. Не стоит забывать, что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Такие факты расцениваются как преступление", – написали в СК.

Ни Следком, ни Генпрокуратура не упомянули в заявлениях акцию, анонсированную соратниками Навального на 14 февраля. Мероприятие пройдет под девизом "Любовь сильнее страха".

"Мы предлагаем всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля ровно в 20.00 сделать одну простую вещь. Выйти во двор. Включить фонарик на телефоне, поднять его высоко вверх и постоять так несколько минут", – отметили в сообщении.

Соратники Навального предлагают россиянам постоять с включенными фонариками 15 минут.

"Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят, но на самом деле они изменят все", – уточнили в релизе.

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. На 14 февраля соратники Навального анонсировали новую акцию, которая, по их словам, пройдет "хитрее". Они призвали жителей больших российских городов в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона. Фотографии с акции Волков предложил выкладывать в соцсетях.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечать у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Следственный комитет РФ, Генпрокуратура РФ, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Купи мне кофе", " Не лезь!" 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", " Не лезь!" 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
"Радости полные штаны". Дорофеева порезвилась на улице
"Радости полные штаны". Дорофеева порезвилась на улице
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"Думал, Волочкова, присмотрелся Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
"Думал, Волочкова, присмотрелся – Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS