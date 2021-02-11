Власти Литвы отказались задержать соратника Навального по требованию РФ

Главу сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова в России объявили в розыск и заочно арестовали. Литва получила ордер на арест Волкова через Интерпол.

Власти Литвы отклонили требование России об аресте соратника российского оппозицонера Алексея Навального Леонида Волкова, об этом сообщает Associated Press.

Ордер на арест Волкова был направлен через Интерпол.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 10 февраля заявила, что использование Интерпола в политических целях запрещено конституцией этой организации. Об этом сообщило издание BNS.

"Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования – неправильная практика. Это вызывает сомнения в отношении участия страны, в данном случае России, в организации", – сказала министр.

10 февраля Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Волкова. Соратник Навального, находящийся за границей, назвал дело "пиар-кампанией Следственного комитета".

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. На 14 февраля соратники Навального анонсировали новую акцию, которая, по их словам, пройдет "хитрее". Они призвали жителей больших российских городов в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона. Фотографии с акции Волков предложил выкладывать в соцсетях.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечать у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.