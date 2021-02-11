"Остановите безумие". Более 400 музыкантов потребовали освободить Навального

Музыканты из разных стран заявили, что не могут оставаться равнодушными, когда в России практикуются политические убийства, применяются боевые отравляющие вещества, запрещаются мирные демонстрации. Они потребовали освободить оппозиционера Алексея Навального и всех политзаключенных.

Жестокие избиения безоружных людей, пыточные условия содержания и абсолютная неподконтрольность обществу силового аппарата – это реальность, в которой оказалась Россия. Об этом заявили музыканты из разных стран, их обращение 4 февраля в Facebook опубликовал скрипач Михаил Нодельман.

"Нам говорили и будут говорить: "Искусство вне политики". Но мы, нижеподписавшиеся музыканты из разных стран, из разных городов нашего единого мира, как едина для всех музыка Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, глубоко возмущены и крайне обеспокоены происходящими в России политическими событиями", – отметили в посте.

Авторы подчеркнули, что не могут оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства, применяются боевые отравляющие вещества, запрещаются мирные демонстрации.

"Холодная гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит к своей горячей стадии. Остановите террор! Немедленно освободите Алексея Навального и всех политических заключенных и начните диалог с так называемыми несистемными политиками", – подчеркнули авторы обращения.

Под постом стоят фамилии 434 музыкантов из российских городов, Израиля, Испании, Германии, Франции, Украины, США и других стран.

Навальному Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.