180 известных россиян требуют изменить законодательство о мирных собраниях

Российские писатели Борис Акунин, Юлий Ким, режиссеры Виталий Манский, Андрей Звягинцев, актеры Чулпан Хаматова, Александр Филиппенко и другие потребовали у властей РФ пресечь избиения мирных граждан и судебный произвол в отношении задержанных.

180 российских деятелей культуры, искусства и науки подписали обращение к властям РФ, в котором выразили протест против политических преследований, полицейского и судебного произвола, избиений мирных граждан. Обращение опубликовала 8 февраля "Новая газета".

В открытом письме, которое подписали писатели Борис Акунин, Юлий Ким, Денис Драгунский, Сергей Гандлевский, режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Филиппенко и другие, россиян призывают присоединиться к осуждению насилия в отношении политических оппонентов.

Известные россияне потребовали освободить задержанных во время акций протеста, а решения судов аннулировать.

"Заведенные по политическим мотивам надуманные уголовные дела должны быть прекращены", – заявили авторы обращения.

Они подчеркнули, что поведение людей, вышедших на мирные акции, соответствовало порядку, определенному Конституцией РФ, а действия силовиков противоправны.

"Даже в рамках действующих законов жестокость правоохранительных органов по отношению к гражданам вопиюще не соответствовала уровню "общественной опасности" протестующих. За исключением нескольких инцидентов это были совершенно мирные акции. Такая практика неправового, бесчеловечного отношения к гражданам не может быть оправдана беспочвенными предположениями о якобы имевших место противоправных "намерениях" митингующих", – отметили в письме.

17 января 2021 года российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.