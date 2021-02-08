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"Не золотой" ершик и два дивана. "Россия 1" показала "роскошное" жилье Навального в Германии – в соцсетях отреагировали флешмобом

После выхода сюжета в эфире телеканала "Россия 1" о доме, в котором российский оппозиционер Алексей Навальный жил в Германии, пользователи соцсетей начали флешмоб: опиши свое жилье как элитное.

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"Россия 1" ответила на "Дворец для Путина" собственным фильмом-расследованием
"Россия 1" ответила на "Дворец для Путина" собственным фильмом-расследованием
Скриншот: Россия 24 / YouTube

В программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" 7 февраля вышел сюжет о доме в Германии, где жил российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией, когда проходил реабилитацию после отравления.

"Навального поселили в столь презираемую им роскошь", – заметил ведущий программы Дмитрий Киселев. Журналистка Анастасия Попова со съемочной группой сняли виллу на выходные. Владелец не знал, что сдал дом российским журналистам, а те снимали его скрытой камерой. 

"Просторная гостиница, два дивана, телевизор, на столе свежие фрукты", – рассказала журналистка. Показала "роскошные спальни", кухню с кофемашиной, туалет, ванну с системой джакузи и бассейн.

Скриншот: Россия 24 / Youtube
Скриншот: Россия 24 / YouTube

Отдельно в сюжете акцентировали внимание на подарочной бутылке вина и туалетном ершике. "Раз уж во всех сказках про злых султанов всегда смотрят, какой у правителя туалет: здесь он не золотой, похож на унитаз из вагона поезда, ершик, конечно, на месте, блестит, но не так", – прокомментировала журналистка.

В сюжете показывают студию в городке Кирхцартен, где ФБК снимал расследование о дворце. "Россия 1" утверждает, что студию для съемок забронировали из США, а Навальный нанял команду из 20 человек. Всего расходы Навального в Германии на жизнь и производство фильма авторы сюжета оценили в €1 млн.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков рассказал "Дождю", что лично договаривался об аренде с хозяином, и поскольку квартиру арендовали на шесть недель, тот сделал большую скидку. По сообщению Волкова, в сюжете ВГТРК стоимость квартиры была завышена в несколько раз. Счет, который составил €15 580, оплачивал друг Навального, бизнесмен Евгений Чичваркин.

Волков также отметил, что лично оплачивал счет за аренду студии The Black Forest для съемок фильма-расследования – €1800 за два съемочных дня. 

Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих в Twitter прокомментировала репортаж, заметив, что студию для съемок они нашли в интернете. 

Журналист Bellingcat Арик Толер обратил внимание, что бутылку такого вина, как показано в сюжете, можно купить в местном магазине за €3.

После выхода сюжета многие пользователи соцсетей решили, что любое жилье можно представить как элитное, и описали свои квартиры в ироничном ключе.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали, после чего суд заменил Навальному условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. 

Вскоре после возвращения Навального из Германии, организованный им Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки". На сегодняшний день его посмотрели 110,5 млн человек.

В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

29 января Telegram-канал Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании ФБК также сообщалось, что работы там еще продолжаются. По данным ФБК, в уже готовом к эксплуатации здании начался капитальный ремонт из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.

На следующий день российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.

Теги: Россия, интернет, Германия, Алексей Навальный, Дмитрий Киселев, аренда, флешмоб, Россия 24, соцсети, жилье, Bellingcat, Арик Толер, ФБК, отравление Навального
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