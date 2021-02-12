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"Негативная оценка есть, а клеветы нет". В Москве продолжилось заседание по делу ветерана против Навального

В Бабушкинском суде Москвы состоялось второе заседание по уголовному делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, в котором обвиняемым является российский оппозиционер Алексей Навальный. Лингвисты со стороны обвинения и защиты оппозиционера рассказали, оклеветал ли он ветерана в своем видеоролике.

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Навальный посоветовал судье "прекратить позориться" и пройти курсы повышения квалификации
Навальный посоветовал судье "прекратить позориться" и пройти курсы повышения квалификации
Фото: EPA

12 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошли слушания по делу ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко против российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает RTVI.

Артеменко на суде не было. Судья сообщила, что на первом заседании, которое состоялось 5 февраля, ему стало плохо из-за оскорблений Навального, в зале суда присутствовал внук ветерана Игорь Колесников.

Навальный и его адвокат Ольга Михайлова пытались заявить отвод судье Вере Акимовой. По мнению оппозиционера, судья находится под воздействием стороны обвинения, однако суд не поддержал ходатайство.

Навальный в ходе заседания многократно получал от судьи замечания. После этого посоветовал ей "прекратить позориться" и пройти курсы повышения квалификации.

"Мне стало совершенно очевидно, что ваше слабое знание Уголовно-процессуального кодекса вы компенсируете тем, что как попугай говорите: "Вам замечание, вам замечание", – сказал оппозиционер.

По информации  RTVI, сторона обвинения привлекла в качестве свидетеля лингвиста Альбину Глотову, она заявила, что эпитеты "холуи", "предатели", которые использовал Навальный в видеоролике с участием Артеменко, унизительные. Защита и обвинение поспорили о том,  являются эти слова обвиняемого оценочным суждением или клеветой.

Эксперт со стороны защиты, профессор Института русского языка Александр Баранов заявил, что слова Навального несут негативную оценку, но клеветы в них нет. Баранов сказал, что эти высказывания можно трактовать как оскорбление, но это предмет административного, а не уголовного дела, сообщили журналисты.

Следующие слушания по делу состоятся 16 января.

В июне 2020 года Навальный выложил в соцсетях видеоролик, в котором участвовали актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов, 93-летний участник Второй мировой войны Игнат Артеменко и другие. Они высказывались в поддержку поправок в конституцию РФ. Навальный назвал героев видео предателями.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении Навального. Как писало агентство ТАСС, Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали "скорую".

5 февраля состоялось заседание суда, в котором ветеран принимал участие по видеосвязи. Заседание перенесли на 12 февраля.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. (примерно $13,4 тыс.) либо лишения свободы до двух лет. Свою вину оппозиционер не признает.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 днейОппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Москва, Александр Баранов, суд, RTVI
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