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Bellingcat обнаружил человека со связями в Кремле, который мог входить в команду отравителей Навального

Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев считает, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального может быть причастен сотрудник ФСБ Роман Мезенцев. Ранее Bellingcat публиковал расследование о его причастности к отравлению другого российского политика – Владимира Кара-Мурзы.

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Навального отравили 20 августа 2020 года
Навального отравили 20 августа 2020 года
Фото: EPA

Сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Роман Мезенцев, который имеет связи с Кремлем, мог быть причастным к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом "Дождю" сообщил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

Как отмечает канал, Мезенцев – старший офицер второго управления ФСБ. Ранее Bellingcat узнал, что он входил в команду предполагаемых отравителей российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

По словам Грозева, Мезенцев может быть также связан с отравлением Навального, поскольку он созванивался с сотрудниками ФСБ в период, когда, вероятно, готовилась операция. 

Он добавил, что Мезенцев является "самым высокопоставленным человеком в иерархии группы", которая связана с отравлениями Навального и Кара-Мурзы, и добавил, что у него есть прямые контакты с Кремлем.

По его словам, Кара-Мурзу, скорее всего, отравили не нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое применили против Навального.

Грозев также сообщил, что следующее расследование Bellingcat будет посвящено попытке отравления "еще одного общественно важного лица, которого все знают", или убийству другого известного лица. Расследователи пока не решили, какой доклад опубликовать первым.

Навального отравили 20 августа 2020 года. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок", это подтвердили также лаборатории во Франции и ШвецииНавальный был в коме 18 дней

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Теги: Россия, ФСБ, Владимир Кара-Мурза, Христо Грозев, отравление Навального
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