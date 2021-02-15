Слава Рабинович: У Путина было только два варианта: мертвый Навальный и Навальный, который выжил, но находится не в России

Президент РФ Владимир Путин рассчитывал, что, опасаясь ареста, отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный откажется возвращаться в Россию. Такое мнение выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывал, что оппозиционер Алексей Навальный либо не выживет после отравления, либо не вернется в Россию. Такое мнение в интервью "Фактам" выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"Навальный, возможно, планировал оставаться в Германии еще какое-то время на реабилитации. Его восстановление, слава богу, хоть и шло успешным образом и быстрыми темпами, но тем не менее, как я понимаю, оптимальная ситуация для него была бы приезжать не 17 января, а еще, может быть, месяц или два оставаться в Германии", – отметил Рабинович.

По его словам, Навального целенаправленно запугивали арестом.

"Просто путинская ОПГ не оставила ему никакого выбора. Для Путина и его ОПГ до его приезда было только два возможных Навальных: один – это мертвый Навальный, а другой – это тот Навальный, который выжил, но который находится не в России. И они начали публично угрожать арестом, когда Навальный несколько раз подтвердил, что он обязательно вернется, как только врачи дадут ему "зеленый свет". Путинская ОПГ решила, что его нужно как можно больше пугать, чтобы он знал, что его как минимум посадят в тюрьму – те же люди, которые пытались его до этого убить химическим оружием. Они думали, что повышение этих ставок, повышение этих угроз заставит Навального не возвращаться", – резюмировал Рабинович.

20 августа 2020 года самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию на 14 февраля.

Накануне в России прошли очередные акции в поддержку Навального. В рамках инициативы "Любовь сильнее страха" россияне выходили с включенными на телефонах фонариками, по данным российского РБК, акцию, в частности, поддержали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга. РБК рассказало, что в Москве и Санкт-Петербурге несколько сотен женщин выстраивались в "цепи солидарности" с политзаключенными.