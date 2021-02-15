Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2021
 
Новости

Жена Навального снялась для российского глянца. Фото

В интервью российскому глянцевому изданию Harper’s Bazaar супруга осужденного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная рассказала "о любви, смелости, принципах и семейных отношениях".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Интервью с Навальной выйдет в мартовском номере российского Harper&rsquo;s Bazaar
Интервью с Навальной выйдет в мартовском номере российского Harper’s Bazaar
Фото: yulia_navalnaya / Instagram

Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, осужденного 2 февраля на два года и восемь месяцев колонии общего режима, стала героиней мартовского номера российского глянцевого издания Harper’s Bazaar. Об этом 13 февраля сообщается на странице журнала в Instagram.

В публикации отмечается, что фотосессия с участием Навальной состоялась в Германии в декабре 2020 года, а интервью проходило 11 января в онлайн-формате. Во время съемки Навальная позировала в наряде от немецкого модельера Джил Сандер.

"Юля, спасибо за съемку и красивый разговор о любви, смелости, принципах, семейных ценностях и даже чуть-чуть о моде", – говорится в анонсе.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

После его ареста в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Ранее, в декабре 2014 года, Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Юлия Навальная
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
Наталия ДВАЛИ
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
Наталия ДВАЛИ
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
Жена Навального снялась для российского глянца. Фото
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Мне все равно, что скажут". alyona alyona в День святого Валентина обнародовала совместные фото с любимым
"Мне все равно, что скажут". alyona alyona в День святого Валентина обнародовала совместные фото с любимым
Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности
Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
"Я все равно тебя люблю", "Хочу, чтобы еще чаще целовал". Как украинские знаменитости поздравили любимых с Днем святого Валентина
Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене
Бабкин рассказал, сколько заплатил за операцию на глазах в клинике в Вене
Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина
Как украинские политики и чиновники поздравили своих любимых в День святого Валентина
"Как родные братья". Яценюк стал третьим на снимке удививших внешним сходством Шмыгаля и Мишеля
"Как родные братья". Яценюк стал третьим на снимке удививших внешним сходством Шмыгаля и Мишеля
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS