Жена Навального снялась для российского глянца. Фото

В интервью российскому глянцевому изданию Harper’s Bazaar супруга осужденного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная рассказала "о любви, смелости, принципах и семейных отношениях".

Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, осужденного 2 февраля на два года и восемь месяцев колонии общего режима, стала героиней мартовского номера российского глянцевого издания Harper’s Bazaar. Об этом 13 февраля сообщается на странице журнала в Instagram.

В публикации отмечается, что фотосессия с участием Навальной состоялась в Германии в декабре 2020 года, а интервью проходило 11 января в онлайн-формате. Во время съемки Навальная позировала в наряде от немецкого модельера Джил Сандер.

"Юля, спасибо за съемку и красивый разговор о любви, смелости, принципах, семейных ценностях и даже чуть-чуть о моде", – говорится в анонсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HARPER'S BAZAAR RUSSIA (@harpersbazaar_ru)

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

После его ареста в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Ранее, в декабре 2014 года, Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".