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События

В России прошли акции в поддержку Навального. Фоторепортаж

Сегодня 00.37
14 февраля в России прошли акции в поддержку содержащегося в заключении оппозиционера Алексея Навального. В рамках инициативы "Любовь сильнее страха" россияне выходили с включенными на телефонах фонариками, по данным РБК, акцию, в частности, поддержали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга. РБК рассказало, что в Москве и Санкт-Петербурге несколько сотен женщин выстраивались в "цепи солидарности" с политзаключенными. О задержаниях информация отсутствует. Фотографии из российских городов опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Москва, Санкт-Петербург, телефоны, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, акции, политзаключенные, женщины, акции протеста
 

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