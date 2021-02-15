В России прошли акции в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
14 февраля в России прошли акции в поддержку содержащегося в заключении оппозиционера Алексея Навального. В рамках инициативы "Любовь сильнее страха"
россияне выходили с включенными на телефонах фонариками, по данным РБК
, акцию, в частности, поддержали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга. РБК
рассказало, что в Москве и Санкт-Петербурге несколько сотен женщин выстраивались в "цепи солидарности" с политзаключенными. О задержаниях информация отсутствует. Фотографии из российских городов опубликовало агентство ЕРА
.