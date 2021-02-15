В России прошли акции в поддержку Навального. Фоторепортаж

13 февраля, 2021 21.46

Путинский режим держится на лжи и страхе. Страх – для тех, кто зомбированию пропагандой не поддается. Российский оппозиционер Алексей Навальный сидит в тюрьме, но "он свободнее абсолютного большинства россиян, томящихся в камерах-одиночках собственного страха". Об этом заявил российский журналист Андрей Лошак.