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Навального поставили на профилактический учет как склонного к побегу

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что администрация СИЗО дала ему на подпись документ, в котором его признали склонным к побегу.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный
2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что его раньше возили не просто под конвоем, а со спецназовцами в касках и с автоматами, а теперь, вероятно, будут в кандалах. Об этом он написал 18 февраля в Instagram.

"Сижу в камере, никого не трогаю. Ем свой обед в коробочке с надписью "Филе рыбы в кляре. Халяль". Смотрю репортаж о том, что Европейский суд постановил меня выпустить. Заходят охранники и ведут меня в комнату на другом этаже. Там трое: капитан, подполковник и полковник. "У нас заседание профилактической комиссии. Решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу", – сообщил оппозиционер.

По его словам, он это воспринял как розыгрыш, но администрация СИЗО дала на подпись документ, который Навальный подписал.

"У меня есть только одно объяснение происходящему. Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг. Дед проснулся в ужасе, поднял трубку телефона и потребовал принять профилактические меры по недопущению надругательства над святынями", – написал политик.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального.

Как объяснила "РИА Новости" адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

В Кремле заявили, что считают "неправомерным решением" требование ЕСПЧ освободить Навального.

Теги: Россия, ЕСПЧ, Алексей Навальный, СИЗО, спецназ, конвой, Европейский суд, суд
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