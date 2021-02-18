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Ройзман: Навальный для Кремля сейчас – не только заложник, но и товар

Российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сказал, что оппозиционер Алексей Навальный создает Кремлю сложнейшую этическую и политическую ситуацию.

 
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Ройзман: Я Алексею жму руку. Это действительно поступок
Ройзман: Я Алексею жму руку. Это действительно поступок
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный – очень сильный игрок, способный самостоятельно задавать повестку дня. Такое мнение выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Он [Навальный] не согласится разменяться. Если бы он сказал: "Все, сдаюсь. Выпускайте меня. Я уезжаю", они бы с радостью проводили и пылинки бы с него сдували, но он не говорит: "Я сдаюсь". Он говорит: "Я буду терпеть, я буду сидеть, я готов рисковать своей жизнью, я буду добиваться своего". То есть он повышает ставки, он создает им сложнейшую ситуацию – и этическую, и политическую, ну и, я тебе скажу, уже историческую ситуацию. Потому что они все в возрасте, их всех интересует, как они останутся в истории, хотелось бы, чтобы им ставили памятники, улицы называли, а тут на тебе: получается совсем по-другому [...] Навальный для них [Кремля] сейчас – не только заложник, но и товар", – сказал бывший мэр Екатеринбурга. 

При этом политик сказал, что с самого начала понимал, что Навальный вернется в Россию.

"Я понимал, что он вернется, потому что если он не вернется, то они победили. И он это тоже для себя понимал. Второй очень важный момент – момент порядочности. Когда за тобой пошли люди, у тебя работает команда, которая тебе доверяет. И это очень сильный человеческий поступок. Скажем так, я не хотел бы оказаться перед таким выбором [...] Навальный уехал в бессознательном состоянии, находясь в коме. Так что я, конечно, Алексею жму руку. Это действительно поступок. И я способен этот поступок оценить", – отметил Ройзман.

Ройзман о Дворце Путина: В гробу карманов нет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального.

Как объяснила "РИА Новости" адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39-го регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Москва, Кремль, ФСБ, Алеся Бацман, Новичок, Евгений Ройзман, акции протеста, отравление Навального
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