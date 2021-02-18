Ройзман: Навальный для Кремля сейчас – не только заложник, но и товар

Российский оппозиционер Алексей Навальный – очень сильный игрок, способный самостоятельно задавать повестку дня. Такое мнение выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Он [Навальный] не согласится разменяться. Если бы он сказал: "Все, сдаюсь. Выпускайте меня. Я уезжаю", они бы с радостью проводили и пылинки бы с него сдували, но он не говорит: "Я сдаюсь". Он говорит: "Я буду терпеть, я буду сидеть, я готов рисковать своей жизнью, я буду добиваться своего". То есть он повышает ставки, он создает им сложнейшую ситуацию – и этическую, и политическую, ну и, я тебе скажу, уже историческую ситуацию. Потому что они все в возрасте, их всех интересует, как они останутся в истории, хотелось бы, чтобы им ставили памятники, улицы называли, а тут на тебе: получается совсем по-другому [...] Навальный для них [Кремля] сейчас – не только заложник, но и товар", – сказал бывший мэр Екатеринбурга.

При этом политик сказал, что с самого начала понимал, что Навальный вернется в Россию.

"Я понимал, что он вернется, потому что если он не вернется, то они победили. И он это тоже для себя понимал. Второй очень важный момент – момент порядочности. Когда за тобой пошли люди, у тебя работает команда, которая тебе доверяет. И это очень сильный человеческий поступок. Скажем так, я не хотел бы оказаться перед таким выбором [...] Навальный уехал в бессознательном состоянии, находясь в коме. Так что я, конечно, Алексею жму руку. Это действительно поступок. И я способен этот поступок оценить", – отметил Ройзман.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).