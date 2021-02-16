Прокурор потребовала приговорить российского оппозиционера Навального к штрафу почти в миллион рублей за клевету на ветерана

В Бабушкинском районном суде Москве сегодня продолжился судебный процесс над российским оппозиционером Алексеем Навальным по делу о клевете в адрес ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Прокурор попросила, чтобы оппозиционера приговорили к штрафу.

Прокурор Екатерина Фролова, представляющая сторону обвинения на процессе по делу российского оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, попросила суд приговорить политика к штрафу в размере 950 тысяч рублей. Об этом сообщило издание "Медуза" по итогам сегодняшнего заседания Бабушкинского районного суда Москвы.

Защита Навального просила суд оправдать политика по этому делу. В начале третьего заседания по делу о клевете Фролова предложила выделить в отдельное производство материалы уголовного дела и направить на проверку в Следственный комитет из-за высказываний Навального в адрес судьи, прокурора и потерпевшего, которые гособвинитель посчитала оскорбительными.

Навальный в ответ назвал себя "милым подсудимым" и заявил, что "мы присутствовали при рождении нового уголовного дела". Мировой судья Вера Акимова, рассматривающая дело, посчитала ходатайство преждевременным. Решение по этому вопросу она примет при вынесении постановления по уголовному делу.

Позже Акимова сказала, что процесс продолжится в 14.00 20 февраля, сообщил корреспондент "Медузы". Издание напомнило, что на 10.00 20 февраля намечено еще одно заседание суда с участием Навального и его адвокатов. В этот день будет рассмотрено апелляцию на решение Симоновского суда Москвы, заменившего Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

В июне 2020 года Навальный выложил в соцсетях видеоролик, в котором участвовали актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов, участник Второй мировой войны Игнат Артеменко и другие. Они высказывались в поддержку поправок в конституцию РФ. Навальный назвал героев видео предателями.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении Навального. Как писало агентство ТАСС, Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали "скорую".

5 февраля состоялось заседание суда, в котором ветеран принимал участие по видеосвязи. Заседание перенесли на 12 февраля.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. (примерно $13,4 тыс.) либо лишения свободы до двух лет. Свою вину оппозиционер не признает.