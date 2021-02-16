Прокурор потребовала приговорить российского оппозиционера Навального к штрафу почти в миллион рублей за клевету на ветерана

Прокурор Екатерина Фролова, представляющая сторону обвинения на процессе по делу российского оппозиционера Алексея Навального о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, попросила суд приговорить политика к штрафу в размере 950 тысяч рублей. Об этом сообщило издание "Медуза" по итогам сегодняшнего заседания Бабушкинского районного суда Москвы.
Защита Навального просила суд оправдать политика по этому делу. В начале третьего заседания по делу о клевете Фролова предложила выделить в отдельное производство материалы уголовного дела и направить на проверку в Следственный комитет из-за высказываний Навального в адрес судьи, прокурора и потерпевшего, которые гособвинитель посчитала оскорбительными.
Навальный в ответ назвал себя "милым подсудимым" и заявил, что "мы присутствовали при рождении нового уголовного дела". Мировой судья Вера Акимова, рассматривающая дело, посчитала ходатайство преждевременным. Решение по этому вопросу она примет при вынесении постановления по уголовному делу.
Позже Акимова сказала, что процесс продолжится в 14.00 20 февраля, сообщил корреспондент "Медузы". Издание напомнило, что на 10.00 20 февраля намечено еще одно заседание суда с участием Навального и его адвокатов. В этот день будет рассмотрено апелляцию на решение Симоновского суда Москвы, заменившего Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше".
В июне 2020 года Навальный выложил в соцсетях видеоролик, в котором участвовали актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, хоккеист Вячеслав Фетисов, участник Второй мировой войны Игнат Артеменко и другие. Они высказывались в поддержку поправок в конституцию РФ. Навальный назвал героев видео предателями.
Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении Навального. Как писало агентство ТАСС, Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали "скорую".
5 февраля состоялось заседание суда, в котором ветеран принимал участие по видеосвязи. Заседание перенесли на 12 февраля.
Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса России (клевета). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн руб. (примерно $13,4 тыс.) либо лишения свободы до двух лет. Свою вину оппозиционер не признает.
Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.
Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.
В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.
17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.
Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".
После ареста Навального в январе в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.
Через несколько дней в штабе политика передумали и анонсировали новую акцию на 14 февраля. В рамках инициативы "Любовь сильнее страха" россияне выходили с включенными на телефонах фонариками, акцию, в частности, поддержали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга. В Москве и Санкт-Петербурге несколько сотен женщин выстраивались в "цепи солидарности" с политзаключенными.