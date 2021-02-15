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В Москве уволили санитара госпиталя за участие в акции с фонариками в поддержку Навального

Россиянин Саид Анвар Сулаймонов вечером 14 февраля сфотографировался с фонариком в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Фото было сделано в "красной" зоне клиники для больных COVID-19, где Сулаймонов работал санитаром. К утру ему сообщили, что он уволен.

Сулаймонов участвовал в митингах в поддержку Навального после его возвращения в Россию
Сулаймонов участвовал в митингах в поддержку Навального после его возвращения в Россию
Фото: печенька / Twitter

В Москве уволили из госпиталя, в котором лечат больных COVID-19, санитара Саида Анвара Сулаймонова за участие в акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которая прошла вечером 14 февраля. Об этом сообщила "Медуза".

Сулаймонов рассказал изданию, что хотел поддержать Юлию и Алексея Навальных, но не успевал в 20.00 выйти на улицу, поэтому сфотографировался в "красной" зоне госпиталя и опубликовал фото в Twitter с хештегом #любовьсильнеестраха. 

По словам санитара, через 15 минут после публикации твит увидело начальство.

"Каким-то образом они вычислили, что это был я. Мне позвонила старшая по смене и сказала: "Тебя на ковер вызывает старшая медсестра". Я работал до восьми утра и ждал всю ночь, пока до меня дойдет кто-то [из руководства] или куда-то вызовут. Разговора так и не последовало. Я решил, что, возможно, забыли и забили, но не тут-то было", – рассказал Сулаймонов "Медузе".

Утром менеджер, координирующий санитаров, сообщил мужчине, что его увольняют.

Сулаймонов участвовал в митингах в поддержку Навального после его возвращения в Россию, его дважды задерживали, но потом отпускали, проблем на работе из-за этого не возникало.

Сторонники Навального предложили россиянам 14 февраля в 20.00 выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его и постоять так 15 минут. Фотографии с акции предложили выкладывать в соцсетях.

11 февраля Генпрокуратура РФ и Следственный комитет предостерегли россиян от участия в несанкционированных массовых акциях.

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию на 14 февраля.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Теги: Россия, Алексей Навальный, митинг, госпиталь, соцсети, акция, фото, Медуза, акции протеста
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