Соболь: Полоскатель трусов Навального приобрел новую квартиру менее, чем через два месяца после отравления политика

Сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев купил квартиру в Москве за 7 млн рублей в октябре прошлого года, рассказала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев, которого называют вероятным членом спецгруппы ФСБ, готовившей отравление российского оппозиционера Алексея Навального, купил в Москве новую квартиру за 7 млн рублей менее, чем через два месяца после отравления политика. Об этом написала в Facebook 15 февраля юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Соболь отметила, что вместе с адвокатом Владимиром Ворониным начала изучать материалы дела, возбужденного против нее по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса РФ (нарушение неприкосновенности жилища) по заявлению тещи Кудрявцева.

"Полоскатель трусов Навального Кудрявцев оказался ветераном боевых действий, он действительно был на карантине, а новую квартиру приобрел менее, чем через два месяца после отравления [политика] Навального, за 7 млн рублей. При этом объяснить источник дохода для покупки квартиры заработком членов семьи невозможно: все они не работают много лет. Единственный собственник квартиры 37 на улице Суздальской дом 38 корпус 2, в которую по версии следствия проникла Соболь, – Константин Кудрявцев. Именно с ним накануне говорил по телефону Навальный, и именно Кудрявцев подтвердил данные расследования по группе ФСБ и подробно рассказал про застирывание гульфика синих трусов Алексея", – отметила юрист.

Квартиру Кудрявцев купил за 7 млн рублей 17 октября прошлого года, утверждает Соболь. В качестве доказательств своим слов она прикрепила к своему посту копию договора купли-продажи вышеуказанной квартиры. В нем сказано, что общая площадь квартиры составляет 39,1 м². По условиям договора, Кудрявцев внес залог в размере 50 тыс. рублей, а оставшуюся сумму выплатил за один день после регистрации договора в управлении Федеральной службы государственно регистрации, кадастра и картографии по Москве.

"Жена и теща помочь в ее приобретения никак не могли: теща – пенсионер, а жена не работала все последние 16 лет, пока растила сына. Все это подтверждается материалами уголовного дела против Соболь. То есть наше предположение о том, что квартира куплена на деньги, полученные за попытку убийства Навального, получило новое подтверждение. По выписке из единого жилищного документа видно, что Кудрявцев получает льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50% – как ветеран боевых действий. А согласно допросу его тещи, их семья действительно болела коронавирусом до нового года", – написала Соболь.

Навальный обнародовал 21 декабря видео разговора с Кудрявцевым. В беседе политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на нижнее белье Навального.