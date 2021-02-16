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Соболь: Полоскатель трусов Навального приобрел новую квартиру менее, чем через два месяца после отравления политика

Сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев купил квартиру в Москве за 7 млн рублей в октябре прошлого года, рассказала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Против Соболь возбудили уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища
Против Соболь возбудили уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища
Фото: Соболь Любовь / Facebook

Сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев, которого называют вероятным членом спецгруппы ФСБ, готовившей отравление российского оппозиционера Алексея Навального, купил в Москве новую квартиру за 7 млн рублей менее, чем через два месяца после отравления политика. Об этом написала в Facebook 15 февраля юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Соболь отметила, что вместе с адвокатом Владимиром Ворониным начала изучать материалы дела, возбужденного против нее по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса РФ (нарушение неприкосновенности жилища) по заявлению тещи Кудрявцева. 

https://www.facebook.com/soboll.ru/posts/2852600798331105

"Полоскатель трусов Навального Кудрявцев оказался ветераном боевых действий, он действительно был на карантине, а новую квартиру приобрел менее, чем через два месяца после отравления [политика] Навального, за 7 млн рублей. При этом объяснить источник дохода для покупки квартиры заработком членов семьи невозможно: все они не работают много лет. Единственный собственник квартиры 37 на улице Суздальской дом 38 корпус 2, в которую по версии следствия проникла Соболь, – Константин Кудрявцев. Именно с ним накануне говорил по телефону Навальный, и именно Кудрявцев подтвердил данные расследования по группе ФСБ и подробно рассказал про застирывание гульфика синих трусов Алексея", – отметила юрист.

Квартиру Кудрявцев купил за 7 млн рублей 17 октября прошлого года, утверждает Соболь. В качестве доказательств своим слов она прикрепила к своему посту копию договора купли-продажи вышеуказанной квартиры. В нем сказано, что общая площадь квартиры составляет 39,1 м². По условиям договора, Кудрявцев внес залог в размере 50 тыс. рублей, а оставшуюся сумму выплатил за один день после регистрации договора в управлении Федеральной службы государственно регистрации, кадастра и картографии по Москве.

"Жена и теща помочь в ее приобретения никак не могли: теща – пенсионер, а жена не работала все последние 16 лет, пока растила сына. Все это подтверждается материалами уголовного дела против Соболь. То есть наше предположение о том, что квартира куплена на деньги, полученные за попытку убийства Навального, получило новое подтверждение. По выписке из единого жилищного документа видно, что Кудрявцев получает льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50% – как ветеран боевых действий. А согласно допросу его тещи, их семья действительно болела коронавирусом до нового года", – написала Соболь.

Навальный обнародовал 21 декабря видео разговора с Кудрявцевым. В беседе политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на нижнее белье Навального.

Немецкое правительство 2 сентября прошлого года сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный после отравления был в коме 18 дней. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в январе в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

Через несколько дней в штабе политика передумали и анонсировали новую акцию на 14 февраля. В рамках инициативы "Любовь сильнее страха" россияне выходили с включенными на телефонах фонариками, акцию, в частности, поддержали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга. В Москве и Санкт-Петербурге несколько сотен женщин выстраивались в "цепи солидарности" с политзаключенными.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Москва, арест, акции протеста, отравление Навального, Константин Кудрявцев
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