Навальная: Бывает немножко страшно, после августа – чаще. Но он не отступает, и я не буду

В интервью российскому глянцевому изданию Harper’s Bazaar супруга осужденного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная заявила, что в интернете ведут работу по ее запугиванию.

Навальная: Я восхищаюсь им не потому, что он мой муж Фото: yulia_navalnaya / Instagram

Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, осужденного 2 февраля на два года и восемь месяцев колонии общего режима, заявила, что ей нравится политическая деятельность ее супруга и считает ее правильной. Об этом она рассказала 11 февраля во время интервью в Zoom российскому глянцевому изданию Harper’s Bazaar.

"Бывает немножко страшно, после августа – чаще. Но он не отступает, и я не буду. Его хотят остановить не очень хорошие люди, а значит, нельзя им это позволить. Неправильно это. И я восхищаюсь им не потому, что он мой муж, а потому, что я его сторонник и человек, который лучше всех знает, чего стоили ему все эти годы. А во-вторых, свою главную задачу я вижу в том, чтобы, несмотря ни на что, у нас в семье ничего не изменилось: дети были детьми, а дом – домом. Да и не хочу я ничего продумывать – сейчас скажу то, а потом это. Хочу быть собой", – заявила Навальная.

Она отметила, что в жизни практически не сталкивается с агрессией – ни в общественных местах, ни в школе, где учатся ее дети, ни на улице, однако в интернете "идет работа по запугиванию".

"Такое впечатление, что [те, кто пишет гадости] посмотрели ток-шоу по телевизору, выпили, расслабились и выдали какую-то чушь. Там часто бессмысленный набор слов, реже – предложения", – рассказала супруга оппозиционера.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, как выяснили специалисты, отравляющим веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

После его ареста в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Ранее, в декабре 2014 года, Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".