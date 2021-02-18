Кремль считает "неправомерным решением" требование ЕСПЧ освободить Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что требование ЕСПЧ освободить оппозиционера Алексея Навального является "очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля заявил, что в Кремле считают требование Европейского суда по правам человека освободить российского оппозиционера Алексея Навального "неправомерным решением". Об этом сообщает российский ТАСС.

По словам Пескова, требование ЕСПЧ является "очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела", что, с точки зрения властей РФ, недопустимо.

Песков также отметил, что Кремль "не ищет конфронтации". В то же время он добавил, что "поспешность и явная ангажированность в принятии подобного решения вызывают очень много вопросов" у российских властей.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального.

Как объяснила "РИА Новости" адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.