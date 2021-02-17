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Вице-спикер Госдумы РФ заявил, что Россия не будет освобождать Навального по требованию ЕСПЧ

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что правовая система России не предусматривает, чтобы на нее "с помощью заявлений" влияли представители ЕСПЧ, требующие освобождения оппозиционера Алексея Навального.

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Навальному предстоит провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев
Навальному предстоит провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Россия не будет освобождать оппозиционера Алексея Навального по требованию Европейского суда по правам человека. Об этом 17 февраля во время прямого эфира на канале "Дума ТВ" в Instagram заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

"Если такое решение последует, конечно, Российская Федерация исполнять его не будет", – сказал Толстой.

При этом он добавил, что в российской конституции есть статья, согласно которой РФ может не исполнять свои международные обязательства, если речь идет о "политизированных трактовках международных органов, таких как ЕСПЧ".

"Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на нее в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ", – отметил Толстой, допустив введение новых санкций против России.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального.

Как объяснила "РИА Новости" адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

Теги: Россия, ЕСПЧ, Алексей Навальный, Петр Толстой, суд
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