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Ройзман: Сможет ли жена Навального стать лидером? Думаю, он не даст ей этого сделать

В России очень многие хотели бы видеть жену оппозиционера Алексея Навального Юлию первой леди страны, отметил в эфире программы главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

 
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Юлия Навальная старше мужа на полтора месяца
Юлия Навальная старше мужа на полтора месяца
Фото: ЕРА

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный не допустит, чтобы его жена Юлия стала лидером. Такое мнение в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Он не даст ей этого сделать, по моим ощущениям. Я не знаю, насколько это эффективно, но ее любят, она вызывает уважение, она вызывает искреннюю симпатию у людей. Именно своей несгибаемостью, своей верностью, своей любовью. Эти вещи – простые человеческие качества – любят в людях. Люди умеют их ценить. Но я думаю, что он бы не позволил ей из соображений безопасности. У них дети есть и так далее", – сказал экс-мэр.

По словам Ройзмана, он не может судить, что в голове у человека, который сидит в камере.

"Юлю любят. Но я тебе скажу, что, знаешь, вот Наина Ельцина... К [первому президенту РФ Борису] Ельцину было разное отношение, а к Наине – всегда доброе отношение. Потому что она вела себя честно, искренне, преданно, не лезла в первые ряды. Я вижу, что ее любят и уважают. То есть она как раз на роль первой леди годится. И что касается Юлии Навальной – поверь, что в России очень многие хотели бы ее видеть в роли первой леди", – объяснил он.

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ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Юлии Навальной 44 года, в браке с Алексеем Навальным, который младше нее на 1,5 месяца, она находится с 2000 года. У них двое детей: дочь 2001 года рождения и сын, родившийся в 2008 году.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России немедленно освободить Навального. Как объяснила "РИА Новости" адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39-го регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

В Госдуме заявили, что Навального по требованию ЕСПЧ освобождать не намерены.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Алеся Бацман, дети, Юлия Навальная, Евгений Ройзман, жена
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