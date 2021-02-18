Ройзман: Сможет ли жена Навального стать лидером? Думаю, он не даст ей этого сделать

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный не допустит, чтобы его жена Юлия стала лидером. Такое мнение в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил российский политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

"Он не даст ей этого сделать, по моим ощущениям. Я не знаю, насколько это эффективно, но ее любят, она вызывает уважение, она вызывает искреннюю симпатию у людей. Именно своей несгибаемостью, своей верностью, своей любовью. Эти вещи – простые человеческие качества – любят в людях. Люди умеют их ценить. Но я думаю, что он бы не позволил ей из соображений безопасности. У них дети есть и так далее", – сказал экс-мэр.

По словам Ройзмана, он не может судить, что в голове у человека, который сидит в камере.

"Юлю любят. Но я тебе скажу, что, знаешь, вот Наина Ельцина... К [первому президенту РФ Борису] Ельцину было разное отношение, а к Наине – всегда доброе отношение. Потому что она вела себя честно, искренне, преданно, не лезла в первые ряды. Я вижу, что ее любят и уважают. То есть она как раз на роль первой леди годится. И что касается Юлии Навальной – поверь, что в России очень многие хотели бы ее видеть в роли первой леди", – объяснил он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Юлии Навальной 44 года, в браке с Алексеем Навальным, который младше нее на 1,5 месяца, она находится с 2000 года. У них двое детей: дочь 2001 года рождения и сын, родившийся в 2008 году.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).